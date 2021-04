Pela primeira vez, em 93 edições, o Óscar de Melhor Filme não ficou para o fim. Numa noite diferente, em que ‘Nomadland – Sobreviver na América’ triunfou ao vencer três estatuetas douradas, a gala de domingo terminou com o prémio de Melhor Ator. Todos pensavam que o recém-falecido Chadwick Boseman, com ‘Ma Rainey – A Mãe do Blues’, ia ganhar, mas o Óscar foi parar para Anthony Hopkins, com ‘...