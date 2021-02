Morreu a cantora lírica Maria Andrea Gaspar da Casa do Artista. A notícia é avançada no Facebook da Casa do Artista e a TSF avança que a artista morreu vítima da Covid-19."A Casa do Artista lamenta profundamente o falecimento da associada e residente, a cantora lírica Maria Andrea Gaspar. Apresentamos as mais sentidas condolências a sua irmã e associada fundadora Mimi Gaspar, a toda a família e amigos. Muito obrigado por todo o legado que nos deixa", lê-se no Facebook da instituição.Esta é a terceira morte relacionada com o surto presente na Casa do Artista. Há 10 pessoas infetadas com o vírus na instituição.