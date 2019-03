Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a lenda do eletropunk, Keith Flint

Vocalista dos Prodigy foi encontrado morto em casa, depois de ter cometido suicídio.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Sempre tive esta ideia na minha cabeça. Quando estiver acabado, mato-me. E juro a Deus que não será suicídio. Será definitivamente uma coisa positiva." Em 2015, Keith Flint, vocalista dos Prodigy, abordava assim, no decorrer de uma entrevista, a temática da morte. Premonitório ou não, o cantor colocou esta segunda-feira termo à vida, aos 49 anos, na sua casa em Dunmow, Essex, em Inglaterra.



A notícia foi confirmada ainda durante a manhã pela banda. "É com o mais profundo choque e a maior tristeza que confirmamos a morte do nosso irmão e melhor amigo Keith Flint. Um verdadeiro pioneiro, inovador e uma lenda. Vamos sentir a sua falta para sempre", lê-se numa mensagem na conta dos The Prodigy no Twitter. Fazendo uso das redes sociais, Liam Howlett, um dos elementos do grupo, escreveu ainda: "Nem acredito que estou a dizer isto, mas o nosso irmão Keith matou-se este fim de semana. Estou chocado, zangado, confuso e destroçado."



De acordo com a imprensa britânica, os serviços de emergência terão recebido um alerta cerca das 08h00 e enviado uma ambulância para a casa de Flint. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, encontraram o músico já sem vida. O óbito foi declarado cerca das 08h40. As autoridades garantem que a sua morte não está a ser encarada como suspeita.



Nascido a 17 de setembro de 1969, em Londres, Inglaterra, Keith Flint manifestava já uma personalidade problemática na adolescência, foi expulso da escola aos 15 anos e trabalhou como carpinteiro até entrar na mundo da música eletrónica e conhecer Liam Howlett no decorrer de uma rave.



Começou como dançarino dos Prodigy, mas acabaria por assumir a voz do projeto logo no single ‘Firestarter’ e depois em ‘Breathe’, provavelmente dois dos temas mais poderosos do punk moderno, concretamente do chamado eletropunk. Keith Flint passou mais de uma dezena de vezes por Portugal, estreou-se em 1996, no Festival Super Bock Super Rock e atuou por cá pela última vez no ano passado no âmbito do North Music Festival.