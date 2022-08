Morreu a modelo e atriz sul-africana Charlbi Dean

A modelo e atriz sul-africana Charlbi Dean morreu aos 32 anos, confirmaram os agentes da artista.

Charlbi Dean saltou para a ribalta no filme ‘Triangle of Sadness’, filme vencedor da palma de Ouro deste ano no Festival de Cinema de Cannes, ao contracenar com Woody Harrelson.

A jovem deu também que falar na série de televisão ‘Black Lightning’, onde dava vida a Syonide.

Dean morreu no hospital, no seguimento de uma "doença subida e inesperada", que deixou família e amigos "devastados", adiantam os representantes da atriz e modelo.