Morreu ator e ativista LGBTI António Alves Vieira

Militante do Bloco de Esquerda tinha 30 anos.

22:48

António Alves Vieira, ator e ativista LGBTI, morreu este sábado. A notícia foi avançada pelo Bloco de Esquerda, partido de que era militante. Segundo o partido , António Alves Vieira, de 30 anos, foi um dos impulsionadores da Marcha do Orgulho LGBT do Porto e lutour "pelos direitos laborais dos artistas do espetáculo"."O Bloco de Esquerda expressa o seu profundo pesar à família, amigos, camaradas e a todos os ativistas que cruzaram os seus caminhos com o António", é dito, numa nota sobre o seu falecimento.António Alves Vieira trabalhou em várias companhias de teatro, foi produtor e participou em filmes e novelas, como Rosa Fogo.José Soeiro, deputado do BE e colega de António, confirmou também nas redes sociais a morte do amigo, que terá colocado fim à própria vida, este sábado. "O António era luz. Juntava mundos. O António lutava com o coração, com o estômago, com o corpo todo. Tudo nele era intenso e verdadeiro", relembra, numa emotiva mensagem de despedida.