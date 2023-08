Morreu Bernie Marsden, o guitarrista da banda de rock britânica Whitesnake

Bernie Marsden, guitarrista principal da banda de rock britânica Whitesnake, morreu, esta quinta-feira, aos 72 anos, avança a Fox News. A causa da morte ainda não é conhecida."Bernie morreu pacificamente na quinta-feira à noite com a sua mulher, Fran, e as suas filhas, Charlotte e Olivia, ao seu lado. Bernie nunca perdeu a sua paixão pela música. Escreveu e gravou novas canções até ao fim", escreveu a família do artista numa publicação divulgada nas redes sociais.Nasceu em Buckingham, Inglaterra, em 1951, e estreou-se no rock 'n' roll com a banda UFO, antes de ingressar nos Whitesnake de 1978 a 1982.Segundo a Fox News, o guitarrista foi apontado como co-escritor de "Here I Go Again", o 'single' da banda que chegou ao topo da tabela de músicas da Billboard Hot 100. Bernie Marsden também co-escreveu "Fool for Your Loving", que atingiu o 37º lugar da tabela.A solo, o artista lançou vários álbuns como "And About Time Too", "Look at Me Now" e "Trios".