Começou a sua carreira como o ‘bom gigante’, uma espécie de super-herói sensibilizava crianças para a importância da segurança rodoviária, mas foi na pele de Darth Vader, o eterno vilão de ‘Guerra das Estrelas’ que David Prowse conquistou a fama. O ator, que será para sempre lembrado pelos fãs da saga, morreu este domingo, aos 85 anos, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada pelo agente, Thomas Bowington, na sua conta do Twitter. “É com grande tristeza para nós e para milhões de fãs em todo o Mundo que anuncio a morte de Dave Prowse”, escreveu.









Nascido em Bristol, no Reino Unido, e com uns imponentes 1,98 metros de altura, Prowse foi, inicialmente, segurança em discotecas, até o culto do corpo o levar a participar em provas de halterofilismo, tendo sido mesmo campeão em Inglaterra.

Foi o super-herói a que deu vida numa campanha de segurança rodoviária que o levou a conquistar outros trabalhos no cinema, como ‘Laranja Mecânica’, ou em séries como ‘Doctor Who’. No casting para ‘A Guerra das Estrelas’, desafiado por George Lucas, teve oportunidade de escolher entre Darth Vader ou Chewbacca, mas não hesitou em ficar com o papel de mau da fita. “Toda a gente se lembra do vilão”, disse na altura, para justificar. E assim foi. Apesar de só dar corpo e não voz à personagem (essa era de James Earl Jones), a sua carreira fica indissociavelmente ligada a Vader, a quem emprestou a sua imponente figura.