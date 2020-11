Morreu o ator Dave Prowse, que deu vida a Darth Vader na ‘Guerra das Estrelas’

Morreu este domingo, vítima de doença súbita, o ator inglês Dave Prowse, aos 85 anos. Prowse ficou conhecido por imortalizar Darth Vader, o vilão da ‘Guerra das Estrelas’ nos filmes da trilogia original (‘Uma Nova Esperança’, ‘O Império Contra-Ataca’ e ‘O Regresso de Jedi’).

A informação foi confirmada pelo agente do ator, Thomas Bowington. "Que a Força esteja com ele, sempre. Ainda que tenha ficado famoso por interpretar vários monstros, para mim e para todos aqueles que conheciam o Dave e trabalhara com ele, ele era um herói", escreveu nas redes sociais, dizendo que a morte de Prowse "é uma perda que dói no coração de milhões de fãs em todo o mundo".

Ainda que a voz do mítico Darth Vader fosse ‘emprestada’ por James Earl Jones, foi Prowse que vestiu a famosa máscara e capa negra no grande ecrã. O ator foi escolhido devido ao físico invejável e ao seu passado como atelta de levantamento de pesos.

Natural de Bristol, era carinhosamente chamado de ‘Darth Farmer’ (‘Darth Agricultor’) por Carrie Fischer (a eterna Princesa Leia), que morreu em 2016, uma vez que cresceu numa zona agrícola e tinha um sotaque cerrado.

Para a história, ficam também as suas participações em Doctor Who e como o rosto das campanhas de segurança rodoviária no Reino Unido, o que lhe valeu vários prémios. Antes, tinha sido treinador de Christopher Reeve no filme ‘Super-Homem’.