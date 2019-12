Trilogia de Star Wars chega amanhã ao fim

O último filme da trilogia de Star Wars chega esta quinta-feira às salas portuguesas, mas nos Estados Unidos houve quem tivesse oportunidade de assistir à antestreia do filme e partilhar a sua opinião nas redes sociais."Satisfatório", "Muito complexo, vou levar dias a digerir", "O melhor filme da trilogia", "Parece três filmes num só", "Fenomenal", "Muito violento e negro", "Uma desilusão", são algumas das primeiras reações ao novo filme do realizador J.J. Abrams, que mostram que os fãs estão muito divididos.‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’ é o 9º da saga de ficção científica criada em 1977 por George Lucas. Um ano depois dos acontecimentos que marcaram ‘Os Últimos Jedi’, o treino Jedi de Rey (Daisy Ridley) está finalizado.Os sobreviventes da Resistência enfrentam mais uma vez a Primeira Ordem, ao mesmo tempo que enfrentam o passado. Entretanto, o antigo conflito entre os Jedi e os Sith atinge o climax, conduzindo a saga a um final inesperado.Vale a pena ainda destacar a presença de Carrie Fisher, que morreu em 2016, no filme. A sua participação, na pele da Princesa Leia, tem cerca de oito minutos e foram aproveitadas do corte final de ‘O Despertar da Força’ e ‘Os Últimos Jedi’.Quarenta anos após a estreia no Festival de Cannes, onde venceu a Palma de Ouro, Francis Ford Coppola está de volta com uma nova versão do clássico, ‘Apocalypse Now - Final Cut’ (protagonizado por Marlon Brando e Robert Duvall).Inspirado em factos reais, a história das semanas que antecedem a morte de Nicole Brown Simpson, contada segundo a perspetiva do ex-marido O. J. Simpson, acusado do seu assassinato. Com Mena Suvari, Taryn Manning e Nick Stahl.