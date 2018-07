Carrie Fisher volta à saga Star Wars três anos depois de morrer

Nono capítulo recupera a atriz que morreu em 2016.

12:01

A atriz norte-americana, Carrie Fisher, vai voltar a aparecer no ecrã com a personagem princesa Leia no nono episódio de Star Wars. O filme vai recorrer a imagens gravadas em 2013 para o sétimo episódio da saga, 'O Despertar da Força', estreado no ano seguinte.



A atriz morreu a 27 de dezembro de 2016, com 60 anos, vítima de um ataque cardíaco. Em 2017, o público viu Carrie no filme 'The Last Jedi', também exibido depois da sua morte.

De acordo com o People, as produções no novo episódio da saga Star Wars iniciam-se a 1 de agosto e a produtora Lucasfilm anuncia a presença de Carrier Fisher a desempenhar o papel de Leia.

O realizador e argumentista J.J. Abrams justificou o regresso: "Nós amamos desesperadamente a Carrie Fisher. Fazer um desfecho realmente satisfatório para a saga Skywalker sem ela era impossível. Nunca iríamos eleger outra atriz ou utilizar uma personagem feita totalmente em computador. Com o apoio e a bênção da sua filha Billie, encontrámos uma maneira de honrar o legado e o papel de Carrie como Leia no episódio IX, utilizando imagens inéditas que filmámos juntos no episódio VII".

Prevê-se que o nono episódio da saga Star Wars chegue às salas de cinema norte-americanas a 20 de Dezembro de 2019.