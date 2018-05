Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Han Solo de regresso antes de Luke e Leia

Filme de Ron Howard mostra origens de uma das figuras mais carismáticas de ‘Star Wars’.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Precisamente 41 anos após a estreia nos EUA de ‘Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança’, que em 1977 recebeu o título ‘A Guerra das Estrelas’ em Portugal, o intrépido Han Solo regressa hoje aos cinemas. Mas em vez de Harrison Ford, agora com 75 anos, surge Alden Eirenreich, de 28 anos, a quem cabe mostrar as origens de uma das mais carismáticas personagens da ficção científica.



Escrito pela dupla de pai e filho Jonathan e Lawrence Kasdan (este último autor de ‘O Império Contra-Ataca’, ‘O Regresso de Jedi’ e ‘O Despertar da Força’) e dirigido por Ron Howard, ‘Han Solo: Uma História de Star Wars’ decorre antes de o piloto juntar forças a Luke Skywalker e à princesa Leia para combater Darth Vader.



Entre as personagens da saga criada por George Lucas já conhecidas dos cinéfilos estão o gigante Chewbacca (agora interpretado pelo ex-basquetebolista finlandês Joonas Suotamo) e o piloto viciado em jogos de azar Lando Calrissian (com Donald Glover no papel que na primeira trilogia foi de Billy Dee Williams).



E ainda a nave Millennium Falcon, pela primeira vez manobrada pelo jovem que neste filme começa por se alistar no exército imperial, se torna fora da lei (ao lado de Woody Harrelson e Thandie Newton) e inicia o rumo para vir a ser um herói "há muito tempo, numa galáxia muito distante".



Harrison Ford aprova sucessor na saga

Indissociável de Han Solo, que compete com o arqueólogo Indiana Jones pelo título de personagem mais marcante da carreira, Harrison Ford já aprovou o filme que estreia hoje em Portugal.



"Nunca ouvi o Harrison tão efusivo", relatou o realizador Ron Howard, que recebeu um telefonema em que o ator que desempenhou o papel em quatro filmes, entre 1977 e 2015, não poupou elogios ao sucessor. "Alden fez o papel seu", afirmou Ford.



Primeira vez sem R2-D2 e C-3PO

‘Han Solo: Uma História de Star Wars’ apresenta a droide ativista L3-37, mas fica para a história da saga como o primeiro filme sem R2-D2 e C-3PO, os míticos robôs que aparecem nas três trilogias e em ‘Rogue One’ (2016).



SAIBA MAIS

7,5

mil milhões de euros é quanto os nove filmes anteriores da saga faturaram nas bilheteiras mundiais. Mas esse valor é ainda maior se for ajustado à inflação.



Realizadores substituídos

Phil Lord e Christopher Miller começaram ‘Han Solo’, mas saíram em conflito com os produtores. Ron Howard teve de refazer 80 por cento das cenas.