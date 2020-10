Leilão milionário reúne objetos icónicos do cinema

É uma oportunidade única para qualquer apaixonado por cinema. Entre 1 e 2 de dezembro, a Prop Store vai leiloar mais de 900 artigos de filmes, alguns deles verdadeiros épicos. Desde o blusão de cabedal usado por Tom Cruise em ‘Top Gun’, ao sabre de luz de Obi-Wan Kenobi (interpretado por Ewan McGregor) em ‘Star Wars: A Vingança dos Sith’.A boa notícia é que o leilão será online (propstore.com) e qualquer pessoa de qualquer parte do mundo pode participar desde que se registe. A má é que as peças são caras, muito caras. Por exemplo, o casaco de Cruise está avaliado em cerca de 17 500 euros, enquanto o sabre poderá custar 130 mil.Entre os muitos artigos disponíveis estão ainda as botas usadas por Julia Roberts em ‘Um Sonho de Mulher’ (16 500 euros), a espada que ajudou Arnold Schwarzenegger a interpretar ‘Conan, o Bárbaro’ (16 mil), um dos fatos usados por Daniel Craig em ‘007 – Skyfall’ (22 mil) ou a roupa de combate de Jennifer Lawrence em ‘The Hunger Games: Mockingjay’ (11 mil). Há ainda o fato negro de Keanu Reeves em ‘Matrix Reloaded’ (60 mil) e o escudo usado por Russell Crowe em ‘Gladiador’.Uma das peças mais caras deste leilão é cabeça mecânica da criatura alienígena que perseguiu Sigourney Weaver em ‘Alien , o Oitavo Passageiro’ e que pode ser adquirida por cerca de 65 mil euros.No ano passado, o fato de Darth Vader em ‘Star Wars Episódio IV: A Guerra das Estrelas’ foi vendido por mais de 243 mil euros.