NASA vai levar Tom Cruise ao espaço para filme

Conhecido por não usar duplos nas cenas mais arriscadas, Tom Cruise pilotou caças F-16 no novo ‘Top Gun: Maverick’, viajou pendurado num avião a levantar voo em ‘Missão: Impossível - Nação Secreta’ e escalou o maior o arranha-céus do Mundo, no Dubai, em ‘Missão: Impossível: Operação Fantasma’. Contudo, a sua maior proeza ainda está para vir. Aos 57 anos, o ator norte-americano prepara-se para filmar o primeiro filme no espaço.A NASA já confirmou que está "entusiasmada por trabalhar com Tom Cruise num filme a bordo da Estação Espacial Internacional", situada a mais de 400 quilómetros da Terra. Sobre o projeto, apenas adiantou que não pertence à saga ‘Missão Impossível’.Envolvido nesta aventura está, também, Elon Musk, dona da Tesla e da empresa de exploração espacial SpaceX. "Vai ser muito divertido!", escreveu o o visionário sul-africano no Twitter. Cruise poderá viajar a bordo da Crew Dragon, que tem capacidade para viajar com quatro pessoas até baixa órbita (menos de 2000 quilómetros).Inaugurado em 1998, o laboratório/observatório da Estação Espacial Internacional custou perto de 140 mil milhões de euros.