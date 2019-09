Perto de 900 asteróides em risco de atingir o planeta Terra nos próximos 100 anos

Cerca de 900 asteróides, mais concretamente 878, estão em risco de atingir o planeta Terra nos próximos 100 anos, segundo a Agência Espacial Europeia.Segundo avança o Daily Mail, a agência acrescentou que o impacto de um pequeno asteróide pode levar à devastação séria e, para reduzir os riscos de uma colisão, a Agência Espacial Europeia reuniu-se com outros grupos para procurar asteróides.De acordo com a mesma fonte, uma tecnologia para desviar os asteróides está a ser desenvolvida e serão discutidas táticas, em várias reuniões pela Europa, para travar aos asteróides.A NASA já alertou para a presença de um asteróide maior do que um arranha-céus esta semana.No sábado, o asteróide QW7 passará rapidamente pelo planeta Terra a mais de 22 mil quilómetros por hora.