Morreu Jorge Edwards, escritor chileno vencedor do Prémio Cervantes

O famoso escritor Jorge Edwards morreu esta sexta-feira aos 91 anos em Madrid, Espanha. O romancista chileno chegou a vencer o Prémio Nacional da Literatura do Chile(1994) e o Prémio Cervantes(1999)."[Jorge Edwards] acaba de morrer no seu apartamento na cidade de Madrid. Tinha acabado de regressar do hospital", disse o filho do autor ao jornal chileno La Tercera.A obra do autor tornou-se um marco incontornável na literatura chilena do século XX. Os temas mais abordados pelo escritor foram a obsessão, a decadência e a política.Foi em 1952 que publicou o seu primeiro livro, o "El Patio". Tratava-se de uma compilação de vários contos curtos, que foi bem apreciada pelos críticos e leitores da época.Edwards começou a ganhar reconhecimento no universo literário pelo romance "El peso de la noche", publicado em 1965. O livro contava a história de uma família de classe média. Outros livros lançados foram os "Los convidados de piedra" (1978), "El museo de cera" (1981), "El sueño de la historia" (2000), e "La casa de Dostoievsky" (2008).Para além da carreira como escritor, dados os interesses muitas vezes espelhados nas obras, Edwards foi também diplomata. Em 1970, chegou inclusive a ser enviado especial numa missão.