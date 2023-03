Morreu Juca Chaves, o mestre do humor do Brasil

Juca chaves, compositor e humorista brasileiro, morreu na noite deste sábado em Salvador, no Brasil. O músico tinha 84 anos e estava internado no hospital de São Rafael, na Bahia, devido ao agravamento da doença da diabetes, avança o jornal O Globo.Algumas das músicas mais conhecidas de Juca Chaves são "Menina" (1960) ; "Que saudade" (1960) e "A cúmplice" (1977).Multifacetado por natureza, o brasileiro dedicava-se às mais variadas formas de arte. Durante o seu percurso profissional, atuou enquanto compositor, músico, humorista e crítico. Ficou conhecido no Brasil como "O Menestrel Maldito" por usar o humor para fazer críticas sociais. A sua carreira profissional teve início a 1955 no canal de televisão TV Tupi, em São Paulo.De recordar ainda que Juca Chaves esteve cerca de seis anos a viver em Portugal e em Itália aquando a ditadura militar que governou o Brasil. Sempre foi ativo na política e nunca se calou quando achava que algo estava errado, o que o levou a ser perseguido pelo executivo na época.Com mais de 60 anos de carreira, o artista é recordado como um homem que divertiu diversas plateias, sempre de forma inteligente e crítica. Em 2015, o humorista voltou a ganhar destaque com uma sátira que abordava a relação política do Brasil e a operação Lava Jato.As cerimónias fúnebres estão previstas para as 14h30 locais, o equivalente às 18h30 em Lisboa, no cemitério Bosque da Paz, na Bahia.