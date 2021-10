Morreu Lars Vilks, o cartoonista sueco que desenhou profeta Maomé num corpo de cão

O cartoonista sueco que desenhou a cabeça do profeta Maomé num corpo de cão, Lars Vilks, morreu num acidente de trânsito na tarde de domingo.



O veículo da polícia civil onde o artista sueco seguia colidiu com um camião na cidade de Markaryd, no sul da Suécia. Dois polícias também morreram e o motorista do veículo pesado ficou ferido.





Inicialmente, a polícia sueca não divulgou a identidade dos mortos, mas a BBC indica que um amigo de Vilks confirmou a morte do artista. As autoridades investigam agora o acidente, ainda que não suspeitem do envolvimento de terceiros no mesmo.Lars Vilks, de 75 anos, vivia sob proteção policial desde 2007 quando desenhou Maomé num corpo de cão e ofendeu muitos muçulmanos que consideraram a representação do profeta um insulto e fizeram ameaças de morte ao artista.