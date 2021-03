Escola fecha devido a manifestações por professor ter mostrado cartoon de Maomé aos alunos

Uma escola em West Yorkshire, na Inglaterra, foi fechada esta sexta-feira, após mais de 50 manifestantes muçulmanos exigirem a demissão de um professor que terá mostrado um cartoon do Profeta Maomé aos alunos. Este é o segundo dia da manifestação.



O professor, que mora perto do estabelecimento de educação, está sob proteção policial após ter recebido ameaças de morte por ter, alegadamente, mostrado caricaturas do profeta aos estudantes, avança o DailyMail.







No dia anterior, a comunidade muçulmana já tinha protestado em frente à escola, e por isso, o diretor da escola Batley Grammar decidiu manter os estudantes em ensino à distância esta sexta-feira.