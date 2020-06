Morreu Maria José de Basto: Percurso inestimável dedicado aos palcos

Foi com o poema ‘Acorda Cedo como os Passarinhos’, de Eugénio de Castro, que Rita Ribeiro anunciou, nas redes sociais, a morte da mãe, Maria José de Basto, esta quarta-feira, em Lisboa, aos 92 anos. "Este foi o poema que sempre me disse ao ouvido e sempre esteve entre nós! Eternamente grata! Eternamente Amor", escreveu na legenda da imagem.Maria José deixa um legado inestimável, fruto de uma carreira com mais de oito décadas dedicada, sobretudo, ao teatro, onde começou em 1933, na revista ‘Pernas ao Léu’. A última vez que subiu ao palco foi em 2015, no Teatro Nacional D. Maria II, com ‘74 Eunices’, uma homenagem a Eunice Muñoz.Mas Maria José também era um rosto bem conhecido da televisão, onde participou em ‘Giras e Pirosas’, ‘Roseira Brava’, ‘Na Paz dos Anjos’ e, mais recentemente, nas novelas ‘Meu Amor’ e ‘Doida por Ti’. No cinema, entrou em ‘Chá Forte com Limão’, de António de Macedo.Nascida em Lisboa, a 12 de setembro de 1927, recebeu a Medalha de Mérito Cultural em 2006. Foi casada com Artur Semedo, com quem teve um filho, António Semedo, e mais tarde com Curado Ribeiro, pai de Rita Ribeiro."Minha querida Zézinha, éramos tão jovens quando nos conhecemos... E fomos sempre tão amigos. Agora já podes ir visitar os teus queridos... e até a minha Ruth", disse Ruy de Carvalho, que partilhou uma foto da atriz enquanto jovem. Nas redes sociais foram inúmeras as mensagens de pesar.Até à hora de fecho da edição ainda não havia indicação sobre as cerimónias fúnebres.