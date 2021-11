Morreu Nini, do duo musical Irmãs Remartinez

Maria Carolina Remartinez Quilez de Matos de Freitas França, conhecida como 'Nini' Remartinez, que encantou Portugal como metade do duo Irmãs Remartinez, do qual fazia parte também a irmã de 'Nini' Armanda. A artista morreu na casa do Artista, aos 105 anos.A notícia foi avançada por Júlio Isidro, nas redes sociais, num texto emocionado onde realçou "a mais antiga, a única sobrevivente dos tempos gloriosos da rádio". O duo Irmãs Remartinez foi o primeiro duo a cantar na rádio portuguesa, tendo feito grande sucesso com os discos editados entre os anos de 1930 e 1940. O grupo cantava temas inspirado pelas norte-americanas Andrew Sisters, que animavam os EUA em plena II Guerra Mundial.