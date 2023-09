27 telas e 34 obras sobre papel

Juan Manuel Santos,

Nascido na Colômbia, em 1932, Botero figurou entre os mais destacados artistas contemporâneos a nível internacional.

O artista plástico colombiano, Fernando Botero, morreu, esta sexta-feira, aos 91 anos, avança o El País.O pintor e escultor, que se dedicou à arte durante mais de 70 anos, faleceu em casa, no Mónaco.Em 2012, Botero expôs em Lisboa , no âmbito de uma visita do Presidente da Colômbia, à épocaa Portugal.