Morreu o ator norte-americano Bill Hayes

O ator norte-americano Bill Hayes morreu aos 98 anos, avançou este sábado a BBC. O agente revelou que o ator morreu na sexta-feira, rodeado da família.Nascido em 1925 em Illinois, Bill Hayes interpretou o papel de Doug Williams na novela "Days Of Our Lives", ao longo de cinco décadas, intermitentemente, até 2023. Casado com Seaforth Hayes desde 1974, com quem contracenou na novela, teve cinco filhos de um relacionamento anterior.Em 2018, Bill e Seaforth receberam um prémio dos Emmys em homenagem aos anos de carreira no chamado daytime.