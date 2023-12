Morreu o ator Ryan O'Neal, nomeado para um Óscar pelo filme 'Love Story'

Morreu o ator norte-americano Ryan O'Neal nomeado para um Óscar pelo filme 'Love Story', aos 82 anos.A informação foi avançada pelo filho, Patrick O'Neal, esta sexta-feira, numa publicação no Instragram, avança a Reuters."O meu pai faleceu pacificamente hoje, ao lado da equipa que o apoiou e amou como ele faria connosco", escreveu Patrick O'Neal.Com a sua primeira mulher, Joanna Moore, O'Neal foi pai dos atores Griffin O'Neal e Tatum O'Neal, sua colega de elenco no filme "Lua de Papel", de 1973, pelo qual ela ganhou um Óscar de melhor atriz secundária.O ator teve o filho Patrick com a sua segunda mulher, Leigh Taylor-Young.O ator ficou conhecido pela participação no filme 'Love Story' em 1970, onde contracenou com a atriz Ali MacGraw. Ryan O'Neal também foi nomeado para um Globo de Ouro pelo filme 'Paper Moon' de 1973.Em 2015 fez parte do elenco de 'Knight of Cups'.