Morreu o ator Michael Lerner aos 81 anos

View this post on Instagram A post shared by Sam Lerner (@samlerner)

O ator norte-americano Michael Lerner, conhecido pelos papéis nos filmes 'Godzilla', 'O falso duende' e 'Barton Fink', morreu este sábado à noite, aos 81 anos.A notícia foi avançada este domingo pelo sobrinho do ator na rede social Instagram."Perdemos uma lenda ontem à noite. É difícil colocar em palavras o quão brilhante o meu tio era e como influente ele era para mim. As suas histórias sempre me inspiraram e fizeram apaixonar pela representação. Ele era o mais 'cool', o mais confiante, o mais talentoso e o facto de ele ser do meu sangue vai sempre fazer-me sentir especial", começa por escrever Sam Lerner."Todos os que o conhecem sabem o quão louco ele era - da melhor maneira. Tenho tanta sorte de ter passado tanto tempo com ele, e todos temos sorte de podermos continuar a ver o seu trabalho para a eternidade. RIP Michael, aproveita os teus ilimitados charutos cubanos, cadeiras confortáveis, e uma maratona interminável de filmes", conclui.As causas da morte do ator ainda não são conhecidas.