Tom Parker, membro da banda inglesa The Wanted, morreu esta quarta-feira, depois de uma batalha contra um tumor no cérebro.



"É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente na manhã desta quarta com toda a família ao seu lado", revelou a mulher do cantor, Kelsey, ao The Sun.



"Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem o seu sorriso contagiante e a sua presença energética", afirmou.



Tom Parker tinha 33 anos e teve dois filhos com Kelsey.