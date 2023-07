Morreu o cantor norte-americano Tony Bennett

O cantor norte-americano Tony Bennett morreu, esta sexta-feira, aos 96 anos, em Nova Iorque. A notícia é avançada pela agência Associated Press.



Em 2021, o músico revelou que lhe foi diagnosticado Alzheimer cinco anos antes, condição que lhe afetava a memória e a capacidade de reconhecer objetos do dia a dia.



Ao longo da sua carreira, de mais de 70 anos, Tony Bennett atuou com artistas como Frank Sinatra e Lady Gaga, vendeu milhões de discos em todo o mundo e ganhou 20 prémios dos Grammys.



