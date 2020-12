Morreu o escritor John le Carré, autor de êxitos como ‘O Fiel Jardineiro’ ou ‘O Espião que Saiu do Frio’

David Cornwell em 1931, começou a trabalhar nos serviços secretos ingleses antes do final da II Guerra Mundial, enquanto estudava alemão na Suíça. Fpoi professor na Universidade de Eton antes de assumir funções de recrutamento de espiões para o MI5. Inspirado pelo colega John Bingham, começou a publicar policias de espiões sob o pseudónimo John le Carré, contra conselho da editora. O primeiro romance, 'Uma Chamada para a morte' foi lançado em 1961.





Morreu o escritor britânico John le Carré. O autor de alguns dos mais famosos policiais dos últimos anos morreu aos 89 anos, segundo o seu agente publicitário anunciou este domingo. "Um gigante indisputado da Literatura Inglesa... Os nossos corações estão com os seus quatro filhos, as famílias e a sua querida mulher, Jane", disse o agente e amigo de longa data Jonny Geller ao The Guardian.O inglês é autor de êxitos como 'O Espião que Saiu do Frio', 'Um Espião Perfeito', 'O Fiel Jardineiro', 'A Toupeira'. O último romance publicado em Portugal do autor foi 'Um Legado de Espiões', em 2017.John le Carré, nascido