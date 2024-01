Morreu esta terça-feira, aos 58 anos, vítima de cancro, Alfredo Vasconcelos, um dos dinamizadores do Boom Festival, confirmou à agência Lusa fonte oficial.

Alfredo Vasconcelos era, desde 2004, um dos quatro sócios da Good Mood, empresa detentora do capital social das atividades relacionadas com o Boom, festival bienal que se realiza em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Em declarações à agência Lusa, fonte da organização do festival salientou ter morrido "um grande amigo".