Rui Mingas, ex-ministro dos Desportos e antigo embaixador de Angola em Portugal, coautor do hino nacional de Angola e compositor de conhecidas canções do repertório lusófono (como ‘Meninos do Huambo’, celebrizada por Paulo de Carvalho), morreu esta quinta-feira, aos 84 anos, em Lisboa, vítima de doença prolongada. A notícia foi confirmada por fonte diplomática.









Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas nasceu em 12 de maio de 1939, distinguiu-se, na juventude, no atletismo, mais concretamente nas especialidades de salto em altura e 11 metros barreiras, e na música.

Enquanto atleta do Benfica, em julho de 1960 bateu o recorde nacional de salto em altura (1,90 m). Proveniente de uma família de músicos (e muito influenciado pelo seu tio Liceu Vieira Dias), compôs temas icónicos do repertório angolano, como ‘Cantiga por Luciana’, ‘Poema da Farra’, ‘Makezu’, ‘Birin Birin’, ‘Muadiakimi’, ‘Monagambé’, ‘Adeus à Hora da Partida’ e o icónico ‘Meninos do Huambo’. Militante ativo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder desde a independência do país, em 1975), Rui Mingas desempenhou os cargos de deputado e foi ministro dos Desportos, bem como embaixador de Angola em Portugal. É pai de quatro filhos, entre os quais a modelo Nayma.





Para Marcelo Rebelo de Sousa, Rui Mingas “parece ter estado em todos os lugares onde Angola se afirmou como jovem nação, em confronto com o regime português até 1974, mas não em choque com Portugal”.





"O Rui era uma pessoa com obra feita a diversos níveis, na música, no desporto, lutou pela independência do seu país e contribuiu para a formação de Angola. Tudo isso é de grande valor."

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português salientou o papel de Rui Mingas “nos laços de amizade entre Portugal e Angola” e na “projeção da língua, da cultura e da Lusofonia”.