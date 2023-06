Morreu Philippe Pozzo di Borgo. Tetraplégico inspirou filme "Amigos Improváveis"

O empresário tetraplégico Philippe Pozzo di Borgo morreu esta quinta-feira, aos 72 anos, em Marraquexe. O francês inspirou a história do filme "Amigos Improváveis".Pozzo nasceu em 1951, numa família da Córsega. Ficou tetraplégico aos 42 anos depois de um acidente de parapente. Depois da morte da esposa teve de contratar alguém para apoiá-lo.A amizade com Abdel Yasmin Sellou, o assistente de nacionalidade argelina, nasceu de um encontro improvável que depois viria a ser conhecida por todo o mundo. Primeiro através da biografia do empresário, depois com um documentário, e por último com o filme "Amigos Improváveis", que se tornou num dos filmes mais bem sucedidos em França.A morte foi confirmada pelos realizadores do filme, que elogiaram um homem que mudou a vida de muitas pessoas. "Ao aceitar que adaptássemos a sua história ele mudou a vida de muitas pessoas frágeis e vulneráveis. Mantemos a imagem de um homem corajoso, digno, humilde e combativo", escreveram Eric Toledano e Olivier Nakache, no Facebook.