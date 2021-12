A atriz francesa Isabelle Huppert subiu esta quinta-feira pela primeira vez ao palco da sala Garrett, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, para protagonizar ‘O Cerejal’, de Tchekhov, numa versão encenada por Tiago Rodrigues, ex-diretor artístico do espaço.





Para o novo diretor do Festival d’Avignon, em França, encenar Isabelle Huppert foi um “privilégio” enorme. “Não apenas por se tratar de uma atriz extraordinária, mas também por se tratar de uma atriz que passou por alguns dos maiores palcos do mundo em espetáculos dirigidos por personalidades marcantes da história do teatro recente além do percurso ‘fenomenal’ que teve no cinema”, afirma. O espetáculo resulta dos encontros informais, em Lisboa e Paris, entre o encenador e a atriz francesa. Huppert nunca tinha representado Anton Tchekhov, embora seja “amante do dramaturgo russo”, e Tiago Rodrigues nunca tinha posto em cena qualquer peça do autor do século XIX. “Uma coincidência poética”, descreve o português.