Já é possível ver ‘Andy’, o musical sobre Andy Warhol, de Gus Van Sant, no palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Esta é a primeira incursão no teatro do cineasta norte-americano, conhecido por ter realizado filmes como ‘O Bom Rebelde’, ‘Milk’ ou ‘A Caminho de Idaho’, com a particularidade de ter um elenco totalmente português.