Músico Fernando Daniel vence categoria de melhor artista português em prémios da MTV

O músico Fernando Daniel é o vencedor da categoria Best Portuguese Act dos prémios europeus de música do canal de televisão MTV, ao qual estavam também nomeados Tay, ProfJam, Plutónio e David Carreira, foi esta segunda-feira anunciado."Os fãs portugueses já decidiram. O grande vencedor do Best Portuguese Act [melhor artista português, na tradução do inglês] dos MTV Europe Music Awards 2019 é... Fernando Daniel, o mais votado da categoria, arrecadando o prémio pela primeira vez na sua carreira", refere a MTV Portugal num comunicado esta segunda-feira divulgado.A escolha dos vencedores das categorias regionais, de cada país onde o canal é transmitido, é feita 'online'.Fernando Daniel venceu em 2016 o concurso The Voice Portugal, exibido na RTP, e editou no ano passado o álbum de estreia, "Salto".A 26.ª edição dos prémios europeus de música da MTV decorre em Sevilha, Espanha, a 03 de novembro e Fernando Daniel irá "percorrer a 'red carpet' e assistir à cerimónia de entrega de prémios ao lado das maiores estrelas da música mundiais".Nas restantes categorias dos prémios europeus de música da MTV, o destaque vai para a cantora norte-americana Ariana Grande, que lidera com sete nomeações, entre as quais as de melhor artista e melhor canção, com "Thank you, next".Com seis nomeações cada surgem Shawn Mendes, Lil Nas X e Billie Eilish.A cerimónia de anúncio dos vencedores, que incluirá atuações de, entre outros, Niall Horan, Halsey, Rosalía, Akon e Ava Max, será transmitida pela MTV em cerca de 180 países.