“Foi uma das melhores edições de sempre, em termos de concertos, e vai ficar na memória das pessoas durante muito tempo”, afirmou este sábado, ao, o diretor do Festival Paredes de Coura, no último dia do evento, que levou 80 mil pessoas à praia fluvial do Taboão, e que encerrou com a atuação de Lorde, Wilco e Garota Não.“Acho que conseguimos o objetivo, que é a venda dos bilhetes, claro, mas também a felicidade que se sente no recinto”, acrescentou João Carvalho. “Nem a chuva fez com que o público arredasse pé. No concerto da Little Simz, por exemplo, 18 mil estiveram a aplaudir apesar da intempérie.