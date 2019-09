Roberto Leal, o músico romântico que uniu Portugal e o Brasil

Morreu este domingo Roberto Leal, - nome artístico de António Joaquim Fernandes - era um cantor e compositor português e tinha 67 anos. Residia no Brasil, em São Paulo, mas visitava com frequência Portugal, especialmente no Verão.

Nascido na Aldeia de Vale da Porca, em Trás-os-Montes, o cantor imigrou para o Brasil, em 1962, com os pais e nove irmãos.

Iniciou a sua carreira na música, em São Paulo, na década de 70, depois de trabalhar como sapateiro, vendedor e feirante.

Um ano depois apresentava o êxito "Arrebita" e teve a sua primeira presença na Televisão brasileira, no Programa "Cassino do Chacrinha".

Em 1972 ganhou o prémio de Rei da Juventude Brasileira, Velho Guerreiro e um Globo de Ouro da TV Globo.

Além das competências músicas, Roberto Leal protagonizou o filme "O milagre – o poder da fé", um sucesso que aborda a história da sua vida e que conta com filmagens na sua cidade natal.

Em Portugal, o cantautor foi ainda apresentador da estação de televisão TVI e ator no falso Reality Show, 'Último a Sair', do qual foi vencedor.

Vivia entre Portugal e Brasil e foi um grande divulgador da cultura portuguesa um pouco por todo o mundo. Morreu este domingo após uma luta de dois anos contra um cancro.