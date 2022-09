Ser ou não ser, essa não é a verdadeira questão” ou “o cinema é a verdade a 24 frames por segundo” são duas das máximas do realizador visionário Jean-Luc Godard, mentor do movimento ‘Nouvelle Vague’, que rompeu com as regras da ficção, e que morreu esta terça-feira aos 91 anos. O cineasta franco-suíço recorreu ao suicídio assistido, permitido na Suíça, depois de pedir assistência jurídica (ver caixa) .









