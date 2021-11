"O amor acontece": Dezoito anos depois, onde estão os atores deste icónico filme de Natal?

Já se passaram 18 anos desde que um elenco de luxo entregou um dos mais icónicos filmes de Natal: 'O amor acontece'. Sabe onde estão e o que fazem os atores desta famosa produção cinematográfica?



Alan Rickman interpretava Harry

No filme, Harry apaixona-se por Mia e despedaça o coração da mulher no processo. Na vida real, Alan Rickman casou-se com a sua namorada de infância Rima Horton. O casal permaneceu junto até à morte de ator, em 2016. Aos 69 anos, Alan Rickman morreu vítima de um cancro no pâncreas.





Apenas uma criança há 18 anos, Thomas Brodie-Sangster tem agora aos 31 anos uma longa carreira em Hollywood. Estrela em filmes como 'Nanny McPhee' ou 'Star Wars' e em séries como 'Game of Thrones', este ator interpretará Malcolm McLaren numa nova série sobre os Sex Pistols.



Liam Neeson era Daniel em 'O amor acontece'

Na produção cinematográfica, Daniel era um viúvo de coração partido que tentava 'guiar' o seu enteado Sam. Seis anos depois do filme, Liam Neeson perdeu a sua esposa, que caiu durante um acidente de esqui perto de Montreal. Fora da vida pessoal, este ator continua a ser um verdadeiro sucesso de Hollywood.



Heike Makatsch interpretava Mia

Em 'O Amor acontece' Mia seduzia o seu chefe casado (Harry) e convencia-o a comprar-lhe um colar, o que deixou a esposa do homem despedaçada quando descobriu. Quando o filme estreou, a atriz estava num relacionamento de sete anos com Daniel Craig, o famoso James Bond.



Em 2004, Heike e Daniel Craig separaram-se e, mais tarde, a mulher viria a casar-se com o alemão Max Martin Schröder, com quem teve três filhos. Na vida pessoal, tal como no filme, a atriz parece não ter grande sorte ao amor, sendo que, se separou após 10 anos de casamento. Atualmente, mora em Berlim.



Lúcia Moniz era Aurélia em 'O amor acontece'

A atriz portuguesa teve um papel neste filme de Hollywood. Aurélia era uma portuguesa filha de emigrantes em França, que se apaixona por um escritor britânico, interpretado por Colin Firth. Dezoito anos depois, Lúcia Moniz continua a interpretar grandes papéis em filmes, como é o caso do drama 'Listen' que estreou em 2020.