“O online até é mais agradável”: Gimba, músico profissional, está a dar cursos de escrita de canções online

A hora não é fácil para quem vive da cultura e dos espetáculos, mas nem por isso se baixa os braços. Gimba, músico com mais de 40 anos de carreira, está a dar cursos de escrita de canções online. "Estava um dia aqui na sala a pensar no que fazer nesta altura para ganhar dinheiro e resolvi dar continuidade, mas agora online, a algo que já fazia há algum tempo: dar cursos de escrita de canções", explica o músico.No passado, Gimba já tinha feito cursos presenciais em várias outras cidades, da Guarda, ao Algarve, passando por várias localidades alentejanas, mas havia sempre quem não fosse contemplado: "Tive imensos pedidos do Porto, por exemplo, e nunca consegui ir. Agora, em contrapartida, tenho alunos, todos portugueses, de Matosinhos, Noruega, Madrid, etc." Meio Mundo que se reúne em torno de um ecrã através da plataforma Zoom. As inscrições são fáceis de fazer (oficina@gimba.pt) e prometem abrir uma janela com vistas largas. "Afinal, o online é mais agradável do que previ. Permite igualmente a partilha do que se escreve, da experiência, se calhar até melhor. Aparece gente ligada a bandas de música, mas também a malta do ‘anti-stress’, como lhes chamo: advogados, um médico, um informático!"Da janela lá de casa, num bairro típico de Lisboa, Gimba avista a cidade vazia. "Há vizinhos que nunca mais vi! Os filhos, as noras vêm trazendo as coisas aos mais idosos. Mas se o meu bairro já era silencioso antes, agora está muito mais...". Pelo menos, até ligar o computador e começar a falar de canções.