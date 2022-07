Chega hoje às salas a nova versão do filme ‘O Pai Tirano’. Quem viu o original, de António Lopes Ribeiro, vai sorrir de algumas cenas icónicas que foram recriadas no filme de João Gomes, mas não vai deixar de ficar surpreendido com ‘a volta’ que foi dada à história pelo argumento de Patrícia Müller. A jovem Tatão – aqui interpretada por Jessica Athayde – assume maior importância, o Francisco de Miguel Raposo é mais comovente do que o ‘boneco’ de Ribeirinho, o Santana de José Raposo é... José Raposo no seu melhor. Ao ponto de nos fazer esquecer o icónico Vasco Santana.









Algumas personagens têm mais tempo de ecrã, como a de Rita Blanco (a prima bêbeda do Santana) e a outras foi dado um papel delirante, como é o caso do refugiado russo interpretado por Jorge Mourato - e que profetiza que “um dia os telefones deixarão de ter fios e as pessoas andarão nas ruas a telefonar”.

João Gomes diz que gostou do argumento à primeira leitura e admite que estrear-se nas longas-metragens com este clássico é “uma honra”. “Cresci a ouvir frases do filme em casa, porque tanto a minha mãe como a minha avó o sabiam de cor”, revela o realizador de 41 anos, acrescentando que “é claro que isto não é, nem podia ser, uma cópia do original”. “Homenageámos o filme e criámos algo novo, com um forte elemento de fantasia que espero que faça sorrir gente de todas as idades. O ideal seria que, quem ainda não viu o original, ficasse com vontade de o ver”, conclui.