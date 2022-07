As gargalhadas e os aplausos a ecoarem no Teatro Maria Vitória, após a estreia de ‘Lua Nova’, na noite de 24 de julho de 1922, marcavam o início do Parque Mayer. Há um século, abria a primeira sala de espetáculos no quarteirão que viria a ser conhecido como a ‘Broadway de Lisboa’ – e, agora, apesar de não ser "abarracada" como na altura, é a única que permanece em atividade, devido à persistência do empresário Hélder Freire Costa, que retirou agora de cartaz ‘Vamos ao Parque’.









