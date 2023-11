O teatro é contra a guerra: Jorge Silva estreia peça sobre o papel da arte em tempos de conflito

O encenador Jorge Silva esteve para levar à cena a peça ‘O Teatro Ambulante Chopalovitch’ várias vezes. Mas o dinheiro nunca chegava. A montagem cénica do texto do poeta e dramaturgo sérvio Lioubomir Simovitch, de 87 anos, implica 16 atores em palco... Mas nesta temporada – e graças a uma verba concedida pelo Fundo Social Europeu – foi possível dirigir, nos Recreios da Amadora, “um texto que andava” com ele “desde o século passado” e que, “infelizmente, dado o contexto de guerras que vivemos, está muito atual.









Ver comentários