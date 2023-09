“O touro não sofre, porque não existe dor”: Declarações de toureiro geram ondas de indignação

Pedrito de Portugal está a ser alvo de críticas pelas suas declarações no podcast ‘Geração 70’, do ‘Expresso’, em que diz que, numa tourada, o "touro não sofre". "Não existe sofrimento, porque não existe dor. Eu já tive seis cornadas, as pernas todas abertas, e não morri de dor. Naquele momento, nem se sente", disse o toureiro de 48 anos, que vive em Espanha. Pedrito também se mostrou contra os direitos dos animais, alegando que "para haver direitos tem de haver deveres e os animais não têm deveres".A posição do toureiro levou vários famosos a mostrarem a sua indignação nas redes sociais."Não é só o toureiro que devia limpar as mãos à parede, o ‘Expresso’ também o devia fazer", disse Filipe Vargas."Estupidez humana ao mais alto nível", frisou a atriz Jessica Athayde."Alguém me explica porque é que a opinião dele interessa?", escreveu Benedita Pereira.Também o PAN repudiou as declarações do toureiro: "Justifica o injustificável."