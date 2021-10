Obra rara de Paula Rego vendida por 266 mil euros

Um raro retrato pintado pela portuguesa Paula Rego foi arrematado por 266 mil euros num leilão de arte contemporânea em Londres, na passada sexta-feira.









A obra retrata uma outra figura muito conhecida no meio das artes: a escritora e programadora britânica Fiona Bradley, e foi descrita pela leiloeira Christie’s como “uma homenagem magnífica à amizade” entre a pintora portuguesa e a atual diretora do Museu The Fruitmarket Gallery, em Edimburgo.

Executado em 1997, o ano em que Bradley coprogramou uma retrospetiva de Rego no Museu Tate Liverpool, este é um dos poucos quadros figurativos produzidos pela artista. Paula Rego somente abriu exceções para pintar a escritora Germaine Greer e o dramaturgo David Hare, além de ter assinado também o retrato oficial do antigo Presidente da República Jorge Sampaio.





O quadro agora apresentado a leilão estava avaliado entre os 296 mil e os 415 mil euros. A licitação ficou um pouco abaixo dos valores iniciais, mas a leiloeira Christie’s manifestou-se satisfeita com o resultado final. A obra tem agora como destino uma coleção privada.





No mesmo leilão foram vendidas várias outras obras acima das estimativas, como foi o caso de ‘Why it Hurts the Lungs’, de Jean-Michel Basquiat, arrematado por 9 745 000 euros, além de ‘Audition’, de Hurvin Anderson, por 8 728 000 euros, e de ‘Guest House Garden’, de David Hockney, por 6 870 000 euros.