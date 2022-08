Morreu na segunda-feira, aos 73 anos, a atriz e cantora norte-americana Olivia Newton-John, a eterna Sandy do filme ‘Grease’. Foi o marido, John Easterling, quem revelou a notícia, anunciando ao Mundo que a artista tinha morrido “pacificamente no seu rancho da Califórnia do Sul”, rodeada pelos entes queridos. A atriz – que lutava contra o cancro da mama desde 1992 –, nasceu no Reino Unido e mudou-se com seis anos para a Austrália, onde deu os primeiros passos no mundo da música. Tinha dupla nacionalidade (britânica e australiana), mas foi nos Estados Unidos, onde chegou no final da década de 70, que explodiu. Em 1978, com 28 anos, conseguiu o papel de protagonista de ‘Grease’, juntamente com John Travolta.









O filme não só foi o mais visto de 1978, como continuou a ganhar popularidade nos anos e décadas seguintes, com a respetiva banda sonora a tornar-se numa das mais vendidas de sempre. Depois de ‘Grease’, a cantora ainda teve alguns sucessos. Nos anos 80, o tema ‘Physical’ e o respetivo videoclip chegaram ao top mundial, mas nada que se compare com o interesse que o filme despertou. Olivia Newton-John casou duas vezes e deixa uma filha, Chloe Lattanzi, fruto do primeiro casamento.