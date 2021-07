Operadoras obrigadas a financiar cinema

Com o intuito de incentivar o desenvolvimento do cinema e do audiovisual, o Conselho de Ministros aprovou a regulamentação da Lei do Cinema no que respeita à cobrança de taxas e obrigações de investimento pelos operadores. Por outras palavras, as plataformas de streaming passam agora a ficar sujeitas "ao pagamento de uma taxa anual correspondente a 1% do montante dos seus proveitos, a reverter para as receitas próprias do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).O novo diploma, que só carece agora de aprovação presidencial e de publicação em Diário de República, estabelece ainda que aquelas plataformas passem a ter, também, obrigações de investimento em cinema e audiovisual em Portugal, segundo o quadro legislativo, à semelhança do que já acontece com outros operadores, sendo essa obrigação exercida com "total liberdade de escolha".