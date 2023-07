‘Oppenheimer’: a história de um génio amaldiçoado

“Vejo o Oppenheimer como a pessoa mais importante que alguma vez viveu. A sua história é uma das maiores imagináveis. Ao soltar o poder atómico, ele deu-nos o poder de nos destruirmos que nunca tivemos, e isso altera a equação humana”, disse Christopher Nolan à CBS News.



O seu novo filme, ‘Oppenheimer’, que hoje chega aos ecrãs, conta, ao longo de quase três horas, a história do cientista à frente do Projeto Manhattan, que culminou no lançamento de bombas atómicas sobre Hiroxima e Nagasaki, no Japão, provocando a morte de mais de 300 mil pessoas, na sua maioria civis.









