Os 20 minutos de sexo oral explícito que chocaram o Festival de Cannes

Há cenas que marcam para sempre a história de um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. É o caso da longa-metragem 'Mektoub, My Love: Intermezzo', da autoria de Abdellatif Kechiche, exibido no Festval de Cinema de Cannes, esta quinta-feira.Durante cerca de 20 minutos, os telespetadores depararam-se com uma cena explícita de sexo oral feminino, na casa de banho de uma boate.O filme, que tem uma duração de quatro horas, tem dado que falar pela forma como exibe sem tabu a intimidade sexual de um grupo de adolescentes.A trama, protagonizada por Shain Boumédine, Salim Kechiouche e Ophélie Bau, conta a história de um estudante de medicina que decide abandonar Paris para regressar à cidade onde nasceu, Sète, e tornar-se fotógrafo e escritor. Lá apaixona-se por Ophélie e entra numa autêntica viagem de experiências carnais.Kekiche é conhecido pelas suas películas polémicas. Saltou para a ribalta em 2013, quando também no festival de Cannes, apresentou o seu "A Vida de Adele", um filme que retrata um romance lésbico entre duas adolescentes, e que se tornou num dos maiores sucessos cinematográficos desse ano.