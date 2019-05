Portugal capta atenção como destino de filmagens em Cannes

Quase uma centena de realizadores e produtores marcaram presença no cocktail organizado pelo Turismo de Portugal e pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual durante o Festival de Cannes, em França. O objetivo era de promover um novo programa nacional de acompanhamento e crédito fiscal para os filmes gravados no país.



O governo anunciou esta sexta-feira, 17 de maio, que pretende promover Portugal como destino de filmagens e acelerar as autorizações de produções cinematográficas estrangeiras em território nacional com a criação da Portugal Film Commission.





Desde a sua criação, o fundo já apoiou 26 projetos e tem 14 candidaturas em análise.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, declarou à agência Lusa que "foi um momento de notoriedade para Portugal como destino de filmagens".



"Sente-se que em Cannes há curiosidade e muitas produtoras com vontade ir a Portugal para encontrar um local de filmagens", concluiu Ana Mendes Gomes.