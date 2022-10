A mais de quatro meses dos Óscares - a gala está marcada para 12 de março -, as casas de apostas já estão ao rubro para adivinhar quem serão os nomeados (e vencedores) nas principais categorias. ‘Os Fabelmans’ (estreia em Portugal a 29 de dezembro), filme de Steven Spielberg no qual o realizador fala da paixão de infância no Arizona e revela detalhes da sua dinâmica familiar, lidera, para já, a corrida ao galardão de Melhor Filme.









Ver comentários