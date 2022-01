Se tudo correr bem, 2022 será um ano de retoma na indústria do cinema, com grandes filmes a caminho das salas após sucessivos adiamentos motivados pela pandemia. É o caso de ‘Morbius’ (27 janeiro), que tem Jared Leto na pele do anti-herói da Marvel. ‘The Batman’, agora interpretado por Robert Pattinson, junta-se a ele a três de março.